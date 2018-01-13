رسمياً.. "الوفد" يعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية ثانية

السيد البدوي: هناك بعض الآراء داخل الوفد لترشيح السيسي في الانتخابات

كتبت- مروة شوقي:

تصوير- كريم أحمد

أعلن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة.

جاء الاعلان الرسمي للوفد عن دعم الرئيس السيسي، عقب انتهاء الاجتماع الذي عقده "البدوي" مع الهيئة العليا للحزب.

وأكد البدوي أن هناك اتجاهاً عاماً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية، عقب الاستماع إلى جميع الآراء في الاجتماع الذي ضم الهيئة العليا للحزب وهيئته البرلمانية، والمجلس التنفيذي للجان الإقليمية.

وأشار البدوي، في تصريحات له على هامش الاجتماع، إلى أن عدد الأصوات المؤيدة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات بلغت 38، فيما أبدى 4 أعضاء اعتراضهم.