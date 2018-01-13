نائب: مرشحان لتولي وزارة الزراعة في التعديل الجديد

كتب - أحمد مسعد:

قال النائب خالد عبد المنعم مجاهد، عضو مجلس النواب، إن هناك مرشحين اثنين لتولي حقيبة وزارة الزراعة في التعديل الوزاري الجديد، خلفا للدكتور عبد المنعم البنَّا.

ودعا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة غدًا؛ لمناقشة التعديل الوزاري.

وأوضح "مجاهد" لمصراوي، أن أحد المرشحين يعمل حاليا بديوان عام الوزارة، والآخر بمركز البحوث الزراعية.

وأشار إلى أن تلك التغيرات ستكون محدودة حتى انتهاء انتخابات الرئاسة المقبلة، على أن تكون التعديلات بشكل أكبر بعد إعلان فوز رئيس الجمهورية.​