جولة مفاجئة لوزير النقل بمحطة طنطا للسكك الحديدية

كتب - أحمد نجيب:

قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بجولة تفقدية مفاجئة بمحطة سكك حديد طنطا حيث تفقد الوزير الأرصفة واطمأن على نظافة المحطة، كما تفقد شبابيك التذاكر ووجه مسئولي السكة الحديد بحسن التعامل مع الركاب.

والتقى الوزير بعدد من ركاب المحطة للاستماع إلى مقترحاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة ، وأشاد الركاب بالتحسن الكبير في انتظام مواعيد القطارات.

وأكد الوزير على استمرار التحسن في مستوى الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أن هناك خطة لتطوير كافة عناصر المنظومة حيث تم التعاقد على ١٠٠ جرار وإصلاح ٨١ جراراً ضمن نفس العقد والحصول على تمويل من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء ١٠٠ جرار جديدة أخرى وكذلك قريبا سيتم الانتهاء من التعاقد على ١٣٠٠ عربة سكة حديد كما تقوم الوزارة بتطوير المزلقانات والمحطات ونظم الإشارات الكهربائية.

ثم استقل الدكتور هشام عرفات، كابينة جرار القطار رقم ٩٢٢ إلى جوار السائق من محطة طنطا حتى محطة مصر برمسيس للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية، فضلا عن الاطمئنان على حالة أجهزة التحكم بالجرار، وحالة السكة من قضبان ومزلقانات، ومتابعة الأعمال الجارية لتحديث نظم الإشارات وما يرتبط بها من تحديث وتطوير المزلقانات والسيمافورات.

واكد أنه يتم تنفيذ الأعمال الخاصة بتحديث نظم الإشارات بخط "القاهرة – الإسكندرية" بطول 208 كم، وتكلفة 70 مليون يورو و310 ملايين جنيه، وتنفذه شركة "تاليس" العالمية .

وقال إن الهدف من تحديث نظم الإشارات يرتكز على استبدال النظام الكهروميكانيكي الحالي بنظام إلكتروني حديث يحقق أعلى معدلات الأمان، خاصة أن التصميم الجديد لنظم الإشارات يسمح لمسير القطارات بسرعة 160 كم/س بدلًا من 120 كم/ س.

وأشار إلى أن النظام الجديد يتضمن رفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين بأمان تام وفي فترات زمنية قصيرة، ما يحقق سيولة حركة القطارات، وبالتالي تخفيض زمن الرحلة، إضافة إلى متابعة مسير القطارات من شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة، مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، ما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها ويحد من حوادث المزلقانات.

وفي محطة مصر برمسيس تفقد وزير النقل أرصفة المحطة وأكد على المسئولين بضرورة المحافظة على انتظام العمل بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.​