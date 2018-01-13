"المشَّاط" لمصراوي عن ترشيحها لوزارة السياحة: "أي حاجة خير"

كتب – محمد نصر:

قالت رانيا المشَّاط، الخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي، إنه لم يتم إبلاغها بتوليها أي منصب وزاري في التعديل الوزاري الذي سيُعلن عنه غدًا الأحد.

ودعا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة غدًا؛ لمناقشة التعديل الوزاري.

وكشفت مصادر عن ترشيح رانيا المشاط، لمنصب وزير السياحة، فى التعديل الوزاري الجديد.

وأضافت "المشَّاط"، لمصراوي: "لا أعلم أي شي لكي أتحدث فيه، أي حاجة تكون موجودة خير باذن الله"، رافضة التعليق على أي تفاصيل أخرى عن هذا الترشيح.

وشغلت رانيا المشاط منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية من أغسطس 2005 حتى مايو 2016، كما أشرفت على إعداد وعرض تقارير السياسة النقدية وتحليل تقني لتقييم الوضع الاقتصادى الذى تقرر على أساسه لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزى، وشاركت فى إدارة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة من خلال تصميم إطار الاقتصاد الكلى بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة، لتحديد الفجوة التمويلية وتحديثها بشكل دوري، وذلك ضمن مسئوليات أخرى.

وأكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بقاء المهندس شريف إسماعيل في منصبه كرئيس لمجلس الوزراء، وهذا ما أشار إليه النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان.

واتفق "وهدان" و"بكري"، لمصراوي، أن التعديل الجديد يضم عددًا محدودًا من الوزراء بين 5 إلى 7 وزراء بحد أقصى، على رأسهم التنمية المحلية والسياحة.