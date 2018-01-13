وزير الكهرباء يجتمع مع رؤساء شركات "شمال وجنوب" الدلتا والإسكندرية

كتب- محمد صلاح:

اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، برؤساء شركات توزيع شمال الدلتا وجنوب الدلتا والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع، في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع - حسب بيان السبت، على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية حيث أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها، منوها إلى ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة حيث من المقرر الانتهاء من ذلك بحلول ديسمبر 2018.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض كل شركة من الشركات الثلاث للموقف التنفيذى والمستهدف لتنفيذ كل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وذلك لتحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، وكذلك تطوير شبكات التوزيع لرفع مستوى الأداء.

وتبين من العروض التقديمية انه يتم تنفيذ الخطة طبقاً للجداول الزمنية المقررة، كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.

والجدير بالذكر أن مثل تلك اللقاءات تأتى في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.