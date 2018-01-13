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بعثة الأهلي تصل من الإمارات بعد الفوز بكأس السوبر

11:47 ص السبت 13 يناير 2018
بعثة الأهلي تصل من الإمارات بعد الفوز بكأس السوبر

بعثة الأهلي تصل من الإمارات

كتب - طه عبيد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من الإمارات، عقب الفوز بلقب السوبر المحلي أمام النادي المصرى، في المباراة التى اُقيمت بين الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بإمارة العين الإماراتية.

وكان فريق الكرة بالنادي الأهلي، فاز أمس الجمعة بلقب السوبر المحلي بالتغلب علي نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف أحرزه اللاعب وليد أزارو، في الشوط الإضافي الأول من عمر المباراة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.​

كرة القدم كأس السوبر النادي الأهلي مطار القاهرة الدولي

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