محافظ القاهرة يتابع اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب- السيد الحراني:

تابع المنهدس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والتي بدأت اليوم السبت، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي يوم الخميس المقبل.

وتفقد عبد الحميد مدرسة الشيماء الإعدادية بنات التابعة لإدارة النزهة التعليمية، ومدرسة الشهيد رامي الجنجيهي "المستقبل 1" التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، للوقوف على استعدادت المدارس للامتحانات، وإجراءات تسكين الطلاب في أماكنهم.

وأشار المحافظ الي ان عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات اليوم، حوالي 157 ألف طالب موزعين علي 697 لجنة علي مستوي القاهرة، بالإضافة إلي لجنة بمستشفي 57357 تستقبل 40 طالب وطالبة منهم 20 طالب من أبناء القاهرة .

ووجه المحافظ محمد عطية القائم بعمل مدير مديرية التربية والتعليم، باستغلال فترة الإجازة الصيفية في أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، مثل إصلاح زجاج النوافذ، وأعمال السباكة، وإعادة طلاء أسوار المدارس المشوهة، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

وقال محمد عطية إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لمتابعة كافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة دون أي معوقات، وإمكانية التدخل السريع في حالة أي طارئ، وكذلك تلقي أي شكاوي خاصة بالامتحانات.​