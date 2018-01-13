المحرصاوي يتفقد كليات جامعة الأزهر بالدقهلية اليوم

كتب- محمود مصطفى:

يتفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، كليات الجامعة بمحافظة الدقهلية.

وتهدف الزيارة إلى الاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات اللغة العربية بالمنصورة وأصول الدين والتربية بتفهنا الأشراف والشريعة والقانون للبنين، والدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة وكلية التجارة بتفهنا الأشراف، والدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف للبنات.

وتتضمن الجولة التفقدية عقد لقاء موسع مع أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة للتباحث حول الألية الحقيقية لتطوير ونهوض جميع كليات الجامعة ومراكزها البحثية.