اضطراب الحركة الجوية بين القاهرة وعمان لسوء الأحوال الجوية

كتب- طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي صباح السبت، اضطراب حركة الملاحة الجوية المتجهة إلى العاصمة الأردنية عمان، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك، وانخفاض مستوى الرؤية أمام قائدي الطائرات، وارتفاع حده الضباب.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن السلطات تلقت إخطارًا من الطيران المدني بالأردن، بتأجيل إقلاع الرحلات الجوية المتجهة الي العاصمة الأردنية عمان، وتم تأجيل إقلاع رحلة الخطوط الأردنية رقم 508 والمتجهة إلى عمان، ورحلة شركة مصر للطيران رقم 719 المتجهة إلى عمان أيضًا، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك، وانخفاض مستوى الرؤية أمام قائدي الطائرات، وارتفاع حدة الضباب.