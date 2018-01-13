الصحف: قمة مصرية إثيوبية بالقاهرة هذا الأسبوع.. "وسأنتخب السيسي" الأكثر تصدرًا لتويتر

القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، عددًا من مواضيع الشأن المحلي كان من أبرزهم افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الرئيسية لأعمال تطوير وتحديث المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، واستمرار فتح مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات لاستقبال المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات تأييد مرشحي الرئاسة.

الأهرام:

وقالت صحيفة (الأهرام)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة افتتح أمس المرحلة الرئيسية لأعمال تطوير وتحديث المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس استمع إلى شرح على ماكيت المشروع من اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تضمن أعمال التطوير التي شملت رفع كفاءة المباني والمنشآت الحالية وإنشاء مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للعسكريين والمدنيين على حد سواء وفقا لأحدث النظم العالمية.

وأشار إلى أن المجمع الطبي بالمعادي يستقبل أكثر من 220 ألف مريض سنويا ويجري نحو 7 ألاف عملية جراحية متخصصة للعسكريين والمدنيين وعائلاتهم، مضيفا أن المجمع يستقبل 36 خبيرا طبيا عالميا على مدار العام لنقل الخبرة وتدريب الأطباء وعلاج الحالات المرضية المختلفة، كما يعقد المجمع العديد من البروتوكولات الطبية كذلك الزمالة المصرية للجامعات العالمية لتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية وفقا لأحدث النظم العالمية.

وأكدت الصحيفة أن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، كشف عن أن إجمالي ما تتحمله الموازنة العامة للدولة لصالح أموال التأمينات وأصحاب المعاشات يقدر بنحو 157 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018 تشمل 100 مليار جنيه تكلفة الزيادات السنوية للمعاشات بالإضافة إلى قيمة ما تم رصده لزيادة المعاشات المنخفضة خلال العام وكذا المعاشات التأمينية الشاملة بالإضافة إلى دعم نظام التأمينات والمعاشات الحالي بنسبة 1% من الأجور، فضلا عن نحو 32 مليار جنيه قيمة الفوائد على الصكوك المصدرة لصناديق المعاشات وكذلك 25 مليار جنيه تسدد إلزاميا وهي قيمة تحمل حصة الخزانة كصاحب عمل لنحو 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة.

وقالت الصحيفة إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بدأت في الإعداد للخطة متوسطة الأجل (2018/2021).

وقالت الوزيرة هالة السعيد إن الخطة ستقوم على مرتكزات أساسية وهي تحديد البرامج الاستثمارية المستخدمة في كل من القطاع الحكومي، العام والخاص خلال الخطة متوسطة الأجل (2018-2021) على النحو الذي يتماشى مع ما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة في الفترة بين (2016-2018) والذي يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

أخبار اليوم:

ومن جانبها، قالت صحيفة (أخبار اليوم)، إن السفير الإثيوبي بالقاهرة تاييي أثقاسيلاسي أمدي أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين خلال زيارته للقاهرة الأسبوع الحالي على رأس وفد رفيع المستوى، مشيرا إلى أن القمة المصرية الأثيوبية تركز على تطورات سد النهضة الإثيوبي في ضوء إعلان المباديء الذي وقع بالخرطوم بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وأضافت الصحيفة أن القمة تتناول أيضا الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون في مواجهة الإرهاب.. مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، وقال إن الزيارة تكتسب أهمية بالغة في إطار دعم العلاقات الثنائية، وسيتم خلالها استعراض التعاون في قطاعات الموارد الطبيعية والنقل والتعليم والصحة.

وأكدت الصحيفة أن مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات واصلت أمس استقبال المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات تأييد مرشحي الرئاسة.. مشيرة إلى أن النصيب الأكبر من التوكيلات جاء للرئيس عبدالفتاح السيسي في حين شهدت بعض المكاتب تحرير توكيلات للمرشح المحتمل خالد علي ولكل من الفريق سامي عنان ومحمد أنور السادات والفريق أحمد شفيق وحمدين صباحي، وظهرت أسماء مجهولة في التوكيلات منها عاطف لبيب وماجد محمد، وطاهر محمد.

وقالت الصحيفة إن المواطنين واصلوا توجيه أسئلتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في ثالث أيام مبادرة "اسأل الرئيس"‬ التي أطلقت على صفحته الرسمية بفيس بوك الأربعاء الماضي.. وتستمر الصفحة في استقبال الاستفسارات والأسئلة حتى بعد غد على أن يقوم الرئيس بالرد عليها في وقت لاحق.

وأضافت أن عدد التساؤلات التي وجهها المواطنون للرئيس بلغ حتى أمس 3200 سؤال تتعلق بالخدمات العامة والتحديات التي تواجه مصر في الاقتصاد والأمن والتعليم والصحة وغيرها من المجالات.

وأشارت إلى أن هاشتاج "‬سأنتخب السيسي 2018"، تصدر قائمة الأكثر متابعة على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وتنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، حيث كتب المغردون: "‬صوتي لمن رجع هيبة الدولة على كل الأصعدة العربية والأفريقية والدولية"، وأشار المشاركون على الهاشتاج إلى أن سبب دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2018 يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع القومية التي قدمها، ودفعت المواطنين لدعمه بصورة واضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجمهورية:

وبدورها، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف أكد أن مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي تنطلق فعالياته يومي 17 و18 يناير الجاري يشكل نقلة نوعية على صعيد دعم ومساندة فلسطين والقدس خاصة ما يتعلق بترسيخ الوعي بالقضية وإعادتها مجددا إلى صدارة الأولويات، كما ستكون هناك خطوات وتحركات أخرى عقب المؤتمر للبناء على ما تم إنجازه.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أمس المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، وتفقد الرئيس السيسي عددا من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمجمع الطبي للقوات المسلحة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده أهمية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة لكافة أبناء الشعب المصري وتشمل أعمال التطوير إنشاء عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التي تخدم العسكريين والمدنيين على حد سواء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت إجراء مكاتب التوثيق والشهر العقاري 71 ألف استمارة تأييد حررها المواطنون لمن يرغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية حتى نهاية عمل أمس الأول الخميس.

ونقلت عن المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة، في بيان له، إن الهيئة أتمت التنسيق مع وزارة العدل ومساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري بشأن تنظيم آلية تلقي تأييدات المواطنين وبدأ 389 مكتبا على مستوى الجمهورية اعتبارا من الثلاثاء في تحريرها لمن يرغب من المواطنين وتستمر في استقبال الراغبين في عمل التأييدات حتى 29 يناير الجاري بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

وقالت الصحيفة إن غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أعلنت تشكيل البعثة الإشرافية بنسبة 75% من أعضاء الجمعيات الأهلية و25% من العاملين بمديريات التضامن للإشراف على حج الجمعيات الموسم الجديد حيث إنه يحق لقيادات المديرية الترشح في البعثة في حال انطباق الشروط ويخضعون لنفس الاختبارات والإجراءات للمشرفين ويكون التمثيل بحد أقصى 5 مشرفين للمحافظات التي تزيد حصتها على 750 حاجا.

وأضافت أنه أجريت أمس مراسم تسلم مصر لرئاسة مجموعة الـ 77 والصين لعام 2018 بمقر الأمم المتحدة وتسلم الرئاسة السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة وذلك من دولة الإكوادور التي ترأست أعمال المجموعة العام الماضي.

الشأن الدولي:

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن ميليشيات الحوثي خطفت أمس نجلي وحفيد يحيى الراعي رئيس مجلس النواب والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام واحتجزتهم كرهائن للضغط عليه ومنعه من مغادرة صنعاء.

وأضافت الصحيفة أن مصادر محلية كشفت أن الميليشيات رفضت الإفراج عن المخطوفين لكنها وعدت بتحسين ظروف اعتقالهم.

وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثي تخشى من مغادرة الراعي للعاصمة صنعاء حيث تراه أخر ورقة سياسية تراهن عليها لعقد جلسات برلمانية لصالحها بعد قتلها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وأكدت الصحيفة أن أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية علق أمس على الشكوى التي قدمتها قطر ضد بلاده بشأن انتهاك مجالها الدولي، واصفا الإجراء القطري بالتصعيدي وغير المبرر، قائلا: ما كان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها.

وقال قرقاش إن الشكوى القطرية بشأن انتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة.

ومن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام)، إن وزارة الداخلية التونسية، أعلنت أمس، عن انحسار كبير في الاحتجاجات الليلية وأعمال العنف فى عموم البلاد بعد ٤ أيام من اندلاعها.

وأضافت أن الأحداث المتلاحقة صاخبت دعوات واسعة من العديد من الأحزاب المعارضة واتحاد الشغل والعديد من النقابات ومكونات المجتمع المدني للنزول في مظاهرات سلمية للعاصمة ومختلف المدن بحلول الذكرى السابعة للثورة التونسية غدا، وذلك للاحتجاج على غلاء الأسعار وإخفاق الحكومات المتعاقبة في القضاء على البطالة والتهمش وانعدام العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الإذاعة الوطنية المملوكة للدولة، أعلنت صباح أمس، إلغاء مباريات كرة القدم المقررة في مسابقة الدوري لأسباب أمنية، علما بأن ملاعب الكرة عرفت منذ عهد الرئيس المخلوع الفار «بن علي» تحول العديد من المباريات إلى احتجاج سياسي ضد الحكم والرئيس وعائلته، كما بثت الإذاعة نبأ مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في ولاية «سليانة» غربي العاصمة الليلة قبل الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمدة لندن‬ صادق خان كشف عن أن الرئيس الأمريكي تلقى الرسالة أخيرا حول قوة المعارضة لزيارته المقررة، ذلك بعد ساعات من إعلان دونالد ترامب إلغاء الزيارة المؤجلة من العام الماضي لنفس الأسباب.

وقال خان في تصريحات صحفية إن "الكثير من سكان لندن أوضحوا أن دونالد ترامب هو شخص ليس محل ترحاب هنا، بينما يسعى لتنفيذ جدول أعمال مثير للخلافات. ويبدو أنه تلقى تلك الرسالة أخيرا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه استمرارا لحملة القمع الممنهجة التي تمارسها أنقرة ضد كافة أطياف المعارضة في البلاد، فصلت السلطات التركية أمس ٢٦٢ موظفا من مختلف مؤسسات الدولة بينهم عسكريون، وذلك بموجب مرسوم قانوني جديد ووفقا لحالة الطواريء المعلنة في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو ٢٠١٦.