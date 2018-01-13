مؤسسة القادة تُعلن دعمها لترشح الرئيس السيسي لفترة ثانية

كتب- مروة شوقي:

أعلنت مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الترشح لفترة رئاسية ثانية من خلال المشاركة والتعاون مع حملة "مواطن" لدعم الرئيس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها الجمعة، أنها تضم في عضويتها أكثر من 130 ألفًا على مستوى الجمهورية بينهم أعضاء مجلس نواب ومسئولون، ويمثل قوام الشباب فيها أكثر من 75% من أعضائها.

وقال البيان: "الهيئة العليا للمؤسسة عقدت اجتماعًا ضم منسقي المحافظات في الجمهورية ورئيس مجلس الأمناء والأمين العام ونوابه ومسئولي المجلس المصري، وانتهى الاجتماع إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والمشاركة في حملة مواطن من خلال مقرات المؤسسة في المحافظات".

وكانت اللجنة الإعلامية في مؤسسة القادة، قد أعدت تقريرًا مفصلًا للهيئة العليا عن الخطوات الإصلاحية التي صار عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المرحلة الماضية والخطوات والإنجازات التي يعول الشعب على تحقيقها خلال توليه فترة رئاسية ثانية .

وأشار البيان، إلى أنه جار الترتيب لجمع التوكيلات لترشيح الرئيس وإعلان تأييده في المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن المؤسسة بصدد عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن شكل المطوية الخاصة بإنجازات الرئيس التي سيتم إعدادها وتوزيعها على مستوى الجمهورية من خلال المركز الإعلامي للقادة.