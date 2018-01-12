بالصور.. ننشر البرنامج الثقافي للموائد المستديرة بمعرض الكتاب

كتب- محمد لطفي:



حصل مصراوي على التصور شبه النهائي للبرنامج الثقافى للموائد المستديرة والتي ستعقد في قاعة "محمد أبو المجد" ضمن فعاليات الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.



يشار إلى أن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تنطلق في الفترة من ٢٧ يناير حتى 10فبراير المقبل، بمشاركة الجزائر دولة ضيف الشرف، ويشارك فيه 27 دولة منها 15 دولة عربية، ودولتين إفريقية، و10 دول أجنبية و848 ناشرًا، منهم 367 ناشر عربى و 10 أجنبى و2 أفارقة.

كما سيتم تخصيص معرض خاص للطفل على مساحة 1600 مترًا بداخله مكان لأنشطة خاصة بالطفل، وبالتعاون مع اتحاد الناشرين.