ضبط 5 ملايين "قرص جنسي" بقرية البضائع قادمة من الهند

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية (منشطات جنسية)، مجهولة المصدر، قادمة من الهند بالمخالفة لأحكام قانون الاستثمار وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتم ضبط الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وردت معلومات من مباحث القرية عن اعتزام إحدى شركات الاستثمار، العاملة بالمناطق الحرة إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول البوليصة رقم 077/96267286، والصنف طبقاً للمستندات عبارة عن أدوية بشرية واردة من بومباي بدولة الهند، استغلت الشركة كونها خاضعة لقانون الاستثمار ومعفاة من العرض على الجهات المختصة بوزارة الصحة، وبمعاينة المشمول تبين أنه على شكل شرائط منفرطة دون عبوات، وتضم 5 ملايين و699 ألفًا و405 أقراص، بوزن إجمالي 5245 كيلو، وبسحب عينات منه وعرضها على إدارة مكافحة المخدرات، أفادت بأنها ليست أدوية مخدرة، ولكنها شرائط لمنشطات جنسية مجهولة المصدر تمثل خطراً على الصحة العامة.

وبالعرض مباشرة على الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس المصلحة، وقام بالتنسيق مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، الذي أمر بعرض عينات من المشمول على إدارة الصيادلة وإدارة البحوث الدوائية، والتي أفادت بأن هذه الأصناف منشطات جنسية وليست مستحضرات دوائية، وأنها مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها.

تم تحرير محضر ضبط جمركي للشركة، وإخطار الهيئة العامة للاستثمار بالواقعة، وذلك نظرا لمخالفة الشركة لأحكام قانون الاستثمار وقرار مزاولة النشاط الخاص بها، وهو ما أسفر عن إفادة الهيئة العامة للاستثمار بأنه تم إلغاء النشاط التخزيني للشركة بواسطة السلطة المختصة وسيتم إعادة تصدير المشمول إلى دولة الورود.

قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.​