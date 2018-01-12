"المترو": عودة الحركة بالخط الأول بعد تعطلها 25 دقيقة

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة حركة قطارات الخط الأول بعد إعادة تشغيل التيار الكهربائي في محطة ثكنات المعادي.

وقال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم المترو في بيان صحفي، أن حركة المترو بالخط الأول من حلوان حتى المرج في الاتجاهين عادت لطبيعتها بعدما استغرق زمن العطل 25 دقيقة.

كان المهندس على فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قال لمصراوي، إن هناك ارتباكًا في حركة قطارات الخط الأول للمترو نتيجة فصل التيار الكهربائي من محطة ثكنات المعادي حتى حدائق المعادي.

وأكد أنه فرق الصيانة والطوارئ انتقلت لموقع العطل لإعادة تشغيل التيار الكهربائي.