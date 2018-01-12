مصطفى بكري: ترشح "عنان" للرئاسة حق دستوري.. وكنت أتمنى مساندته للسيسي​

كتب – محمود رمزي:

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن ترشح الفريق سامي عنان في الانتخابات الرئاسية "حقه" الدستوري والقانوني، وهو رمز وطني، لا خلاف عليه.

وأضاف "بكري"، في تصريح لمصراوي: "مصر تعيش مراحل مواجهة التحديات والمؤامرات الواضحة ضد الدولة الوطنية، وكنت أتمنى أن يقف الفريق عنان مساندًا للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، ولمؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ولكنه فضل خوض الانتخابات ولا أحد يلومه على قراره".

وتابع :"صوتي محسوم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية؛ لاستكمال مشروعه الوطني، والسياسي والاقتصادي، خاصة أن الرئيس أكد أحترامه الكامل للدستور ورفضه مطالب بعض النواب، والقوى السياسية والحزبية بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 أعوام".

وحول تأثير ترشح الفريق عنان على المؤسسة العسكرية قال "بكري": "الجيش لا علاقة له بالسياسة، ولا يتدخل في الانتخابات، وملتزم بدوره الوطني في حماية البلاد، واستكمال بناء مؤسسات الدولة".

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