​انقطاع الكهرباء بمحطة "ثكنات المعادي".. وارتباك في الخط الأول للمترو

كتب- أحمد نجيب:

تعطلت حركة قطارات الخط الأول لمترو الانفاق، صباح الجمعة، نتيجة فصل التيار الكهربائي بمحطة مترو ثكنات المعادي.

وقال المهندس على فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن هناك ارتباك في حركة قطارات الخط الأول للمترو نتيجة فصل التيار الكهربائي من محطة ثكنات المعادي حتى حدائق المعادي، لافتًا إلى أنه تم تشغيل الخط المفرد من حدائق المعادي إلى آخر الخط ولم تتوقف الحركة نهائيا وجاري العمل على سرعة عودة التيار الكهربائي.

وأضاف فضالي، لمصراوي، أنه جرى تشغيل قطارات الخط الأول من المرج حتى محطة دار السلام في الاتجاهين، ومن محطة حلوان حتى محطة دار السلام في اتجاه واحد بسبب فصل في التيار الكهربائي من ثكنات المعادي الي حدائق حلوان باتجاه المرج.

وأكد أنه فرق الصيانة والطوارئ انتقلت لموقع العطل لإعادة تشغيل التيار الكهربائي.