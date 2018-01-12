السيسي يفتتح المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

القاهرة - (أ ش أ)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم (الجمعة) المرحلة الرئيسية لتطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

وتفقد الرئيس السيسي عددا من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

وأكد السيسي - خلال تفقده عددا من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي - أهمية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة لكافة أبناء الشعب المصري.

وتشمل أعمال التطوير انشاء عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التى تخدم العسكريين والمدنيين على حد سواء.

ويستقبل المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى أكثر من 220 ألف مريض سنويا ، ويجرى أكثر من 7 الاف عملية جراحية متخصصة للمدنيين والعسكريين وعائلاتهم.