حزب "عنان": الفريق لن يتراجع.. وسيخوض انتخابات الرئاسة منافسا حقيقيا

كتب– محمود رمزي:

أكد المحامي سامي بلح، الأمين العام لحزب مصر العروبة، الذي أسسه الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، أن الفريق عنان متمسك بخوض الانتخابابات الرئاسية المقبلة تحت أي ظروف.

وأضاف"بلح"، في تصريح لـ"مصراوي"، أنه لا صحة لما تردد خلال الساعات الماضية عن تراجع الفريق عنان في خوض السباق الرئاسي، لافتًا إلى أن ما ينشر يستهدف زعزعة ثقة المواطنين، وتشكيكهم في القرار، حتى يتراجعوا عن تحرير التوكيلات في الشهر العقاري.

وشدد أن الفريق عنان سيعقد مؤتمر صحفى بمقر الحزب خلال الأيام المقبلة لإعلان القرار بنفسه، وأن قيادات الحزب مارست ضغطا عليه لقبول قرار الترشح.

واختتم الأمين العام لحزب مصر العروبة تصريحاته: "الفريق عنان وجه الشكر لقيادات الحزب، على ثقتهم فيه، واعتزازه بقرارهم، وأكد على أنه سيكون على قدر المسئولية، وسيخوض الانتخابات منافسا حقيقيا، وليس تمثيلا شرفيا".

ونشرت صفحة منسوبة إلى الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، أمس الخميس، إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عن حزب "مصر العروبة".

وجاء في الإعلان نصًا: "بيان إلى شعب مصر العظيم، سامي عنان رئيسًا للجمهورية 2018، حيث تم انتهاء اجتماع الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطي، وتم رسمياً اختيار الفريق سامي عنان، زعيم الحزب، مرشحاً عنه في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018".