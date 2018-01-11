رئيس "التنمية الثقافية" وسفير الهند يشهدان عرض "قمر أكبر أنطوني"

كتب- محمد لطفي:

شهد الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وسنجاي بتتشاريا، سفير الهند بالقاهرة، مساء الخميس، الفيلم الهندي "قمر أكبر أنطوني" بقاعة سينما الهناجر.

يأتي عرض الفيلم ضمن نشاط نادي السينما الهندية، الذي يقام بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، حيث يعرض في الخميس الثاني من كل شهر مجموعة من أروع الأفلام الهندية الكلاسيكية، الفيلم بطولة "أميتاب باتشان"، "فينود خانا"، "ريشي كابور".

يشار إلى أن "باتشان" حصل على جائزة فيلم فير أوورد عام 1978.