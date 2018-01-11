بالصور.. ننشر البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد لطفي:

حصل "مصراوي"، على التصور شبه النهائي للبرنامج الثقافي للدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام في قاعة لطيفة الزيات "ضيف الشرف" بالمعرض.

يشار إلى أن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تنطلق في الفترة من ٢٧ يناير حتى 10فبراير المقبل، بمشاركة الجزائر دولة ضيف الشرف، ويشارك فيه 27 دولة منها: 15 دولة عربية و2 إفريقية، و10 دول أجنبية و848 ناشرًا منهم 367 ناشر عربي، و10 أجانب و2 أفارقة.

كما سيتم تخصيص معرض خاص للطفل على مساحة 1600 مترًا بداخله مكان لأنشطة خاصة بالطفل، بالتعاون مع اتحاد الناشرين.​