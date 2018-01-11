هشام طلعت مصطفى وأسامة الشيخ يشاركان في احتفالية "الإنتاج الإعلامي"

كتب- محمد نصر:

شارك كلا من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأسامة الشيخ، رئيس مجموعة "إعلام المصريين"، في الاحتفالية المقامة مساء اليوم الخميس، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

من جانبه قال أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ جميع العاملين بمدنية الإنتاج بمناسبة مرور ٢٠ عامًا على تأسيسها.

وأضاف هيكل- في كلمته التي ألقاها، في احتفالية اليوم الخميس- أن الرئيس أكد في تهنئته أن دعم الفن من أهم الركائز التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف، متابعًا: "نشكر الرئيس على تلك الرسالة النبيلة، ولا ننسى مؤسسي تلك المدينة التي ساعدت على انشار الثقافة والفن".

وتابع هيكل: "هناك تطورات كبيرة، منها صلاحية إصدار تصوير الأفلام الأجنية بمصر، وستشهد خلال الفترة المقبلة تصوير أفلام فيها".

وكان أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، كرم الفنانة يسرا كونها صاحبة أكبر عدد ساعات تصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، كما كرم صاحبة أول مشهد تصوير في المدينة وهي الفنانة إلهام شاهين من مسلسل البراري والحامول.

وتوجهت إلهام شاهين بالشكر للرئيس حسني مبارك، ووزير الإعلام السابق صفوت الشريف لحضورهما افتتاح المدينة بالتزامن مع تصوير أول مشاهدها.

كما كرم هيكل، صاحب أكبر عدد ساعات تصوير داخل مدينة الإنتاج، وهو الفنان يحيى الفخراني وتسلمت التكريم زوجته لميس جابر، وتم تكريم قناة "أوربت"، وهي أول قناة تبث من المدينة، وتسلم التكريم جمال عنايت.

أما صاحب أول إطلالة إعلامية برنامج سواريه عام 1998، هو عمرو أديب بجانب تكريم أول شركة إنتاج وقعت بروتوكول مع المدينة، وهي سينرجي.

وكان عدد كبير من الفنانين والسياسيين والإعلامين، قد شاركوا في احتفالية مدينة الإنتاج الإعلامي بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسها، وتحمل عنوان "انطلاقة جديدة للمستقبل".

وجاء على رأس الحضور، عبد اللطيف المناوي العضو المنتدب لمؤسسة المصري اليوم، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ، والإعلامي نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، والسفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية، إلى مقر ا

كانت المدينة دعت العديد من الشخصيات العامة والوزراء لحضور الاحتفالية، حيث يحيي الحفل الفنان راغب علامة. ومن المتوقع تكريم العديد من الفنانين والنجوم وشركات الإنتاج وبعض رؤساء القنوات.

وشارك عدد من السياسيين والبرلمانيين على رأسهم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس مجموعة أونا للصحافة والإعلام، وكريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، وطلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، كما حضر الإعلامي عمرو عبد الحميد، وسمير صبري، والفنان أحمد بدير، وعلاء مرسي.