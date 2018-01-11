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بعد 5 أشهر.. إحالة المتقاعسين عن استرجاع جثمان معلم مصري بعمان للتحقيق

11:09 م الخميس 11 يناير 2018
بعد 5 أشهر.. إحالة المتقاعسين عن استرجاع جثمان معلم مصري بعمان للتحقيق

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والإدارة العامة للبعثات الخارجية، بالمتابعة الدورية لشئون جميع المعلمين المعارين للخارج وفى مأموريات خارجية، ومحاسبة المقصر في عدم مساعدة أسرة المعلم الذي وافته المنية في شهر أغسطس الماضي بعمان.

وقال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التعليم، إنه بشأن ما تم تداوله حول وفاة معلم في عمان تابع لبعثة وزارة التربية والتعليم، إثر سكتة قلبية، واتهام أسرته وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين بالتباطؤ في اتخاذ إجراءات إعادته إلى مصر، فإن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، الفنى يرسل لهم التعازى في مصابهم.

وكلف شوقي- بحسب بيان للوزارة اليوم- اللواء حسام نبيل رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، بالتواصل مع النقابة لتيسير الإجراءات من طرفهم، والمتابعة واتخاذ اللازم.

وتوفى معلم تابع للبعثة المصرية بعمان، في شهر أغسطس الماضي، إثر سكتة قلبية، داخل مدرسته واتهمت زوجة المعلم وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين بالتقاعس في اتخاذ إجراءات استرجاع الجثمان، إلى مصر مما دفع الأسرة لتولي مهمة استرجاع الجثمان، التي استغرقت عدة أيام، وكلفت الأسرة مصروفات مبالغ فيها. وتدخلت وزارة التربية والتعليم، بعدما تداول أحد المواقع الصحفية الواقعة اليوم.

وزير التربية والتعليم طارق شوقي أحمد خيري وزارة التعليم نقابة المعلمين عمان

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