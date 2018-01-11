5 وزراء في احتفالية مدينة الإنتاج الإعلامي

كتب- محمد نصر:

شهدت احتفالية مدينة الإنتاج الإعلامي المقامة مساء اليوم الخميس بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسها، تحت عنوان "انطلاقة جديدة للمستقبل"، حضور العديد من الفنانيين والشخصيات العامة و5 وزراء من حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وحضر من الوزراء كل من حلمي النمنم وزير الثقافة، وعمر مراون وزير الشئون النيابية، وخالد العناني وزير الآثار، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ويحيى راشد وزير السياحة.

كما حضر من الشخصيات العامة، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس مجموعة أونا للصحافة والإعلام، وأحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والعميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، والفنانة نبيلة عبيد، والإعلامي وائل الإبراشي وأحمد سليم أمين عام مجلس الأعلى للإعلام، والإعلامي مصطفى فهمي وزوجته، والإعلامي تامر أمين.