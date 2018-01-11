منظومة جديدة لعلاج المرضى بمركز الأورام بالمنصورة

الدقهلية - رامي القناوي :

قال الدكتور محمد حجازي، مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة، إن لديه خطة متكاملة لتطوير المركز، وأكد العمل على تنفيذ توسعات جديدة به وتطوير كافة الأقسام من أجل تقديم رعاية طبيّة جيّدة، واستيعاب المترددين، من خلال منظومة جديدة لعلاج المرضى.

وأوضح "حجازي" الأعمال الجاري تنفيذها والمتمثلة في تطوير قسم استقبال الحالات الطارئة بالمركز، وتجديد قسم أمراض الدم، وتطوير مخازن الصيدلية، وتنفيذ مشروع كبسولات زرع النخاع، وتطوير العيادات الخارجية لأقسام الباطنة والجراحة والأطفال، وتطوير وحدة الأشعة، وإنشاء وحدة فحص الثدي، وشراء جهاز موجات صوتية حديثة كشراكة مع جمعية أصدقاء مرضى مركز الأورام .

كما أكد حجازي دخول سيارة إسعاف جديدة الخدمة كتبرع من جمعية أصدقاء مرضى مركز الأورام ، واحلال و تجديد مصاعد المركز ، وتطوير شبكة غازات المركز و تركيب تانك اكسجين جديد، شراء ديزل إضافى بسعة 350 ك كعامل أمان إضافى لوحدات العمليات و العناية و زرع النخاع ، و تنفيذ منظومة بيانات الأجهزة الطبية بالتعاون مع مركز تقنية الإتصالات و المعلومات

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة ، اليوم، مع مدير مركز الأورام ، والدكتورةفرحة الشناوى، المشرف على مركز الخلايا الجذعية من الحبل السرى ، الدكتور سامح، شمعة أستاذ الأورام والمشرف على برنامج زراعة النخاع ، الدكتوروليد النحاس،نائب مدير المركز ، الدكتور توفيق الخضرى، نائب مدير مركز الأورام ،الدكتورةسماح يحيى، أمين مركز الأورام ، الدكتورة مها الزعفرانى، رئيس وحدة طب الأورام ، الدكتورة منال عبد الحميد، أستاذ طب الأورام ، والدكتور عماد عزمى أستاذ أمراض الدم.

وأشار "حجازي" إلى أنه يجري نقل المغسلة وبناء مبنى جديد لها في مقابل استغلال مبنى المغسلة في توسعات مركز الأورام، وسيجري بناء مبنى مكون من دور أرضي وستة أدوار عليا، تستغل مستقبلا لمواجهة الزيادة المضطربة في معدلات التردد، بالشراكة مع فريق FAT UNITED الخيري، وإنشاء عناية مركزة على أعلى مستوى للأطفال وشراء جهاز GLOVE BOX لتركيب الكيماوي لدعم وحدة الصيدلية الإكلينيكية ليشمل أربعة أجهزة تركيب كيماوي وتطوير قسم أورام الأطفال .

وطالب مدير مركز الأورام بدعم هيئات المجتمع المدني والمتطوعين ومشاركتهم في تنفيذ خطط تطوير المركز في سبيل تقديم خدمة أفضل للمريض.