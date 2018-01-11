أسامة هيكل يُكرَّم فنانين وإعلاميين تركوا بصمة بمدينة الإنتاج الإعلامي- فيديو

كتب- محمد نصر:

كرم أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، الفنانة يسرا كونها صاحبة أكبر عدد ساعات تصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، كما كرم صاحبة أول مشهد تصوير في المدينة وهي الفنانة إلهام شاهين من مسلسل البراري والحامول.

وتوجهت إلهام شاهين بالشكر للرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير الإعلام السابق صفوت الشريف لحضورهما افتتاح المدينة بالتزامن مع تصوير أول مشاهدها.

كما كرم هيكل، صاحب أكبر عدد ساعات تصوير داخل مدينة الإنتاج، وهو الفنان يحيى الفخراني وتسلمت التكريم زوجته لميس جابر، وتم تكريم قناة "أوربت"، وهي أول قناة تبث من المدينة، وتسلم التكريم جمال عنايت.

أما صاحب أول إطلالة إعلامية برنامج سواريه عام 1998، هو عمرو أديب بجانب تكريم أول شركة إنتاج وقعت بروتوكول مع المدينة، وهي سينرجي.

وكان عدد كبير من الفنانين والسياسيين والإعلامين، قد شاركوا في احتفالية مدينة الإنتاج الإعلامي بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسها، وتحمل عنوان "انطلاقة جديدة للمستقبل".

وجاء على رأس الحضور، عبد اللطيف المناوي العضو المنتدب لمؤسسة المصري اليوم، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ، والإعلامي نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، والسفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية، إلى مقر ا

كانت المدينة دعت العديد من الشخصيات العامة والوزراء لحضور الاحتفالية، حيث يحيي الحفل الفنان راغب علامة. ومن المتوقع تكريم العديد من الفنانين والنجوم وشركات الإنتاج وبعض رؤساء القنوات.

وشارك عدد من السياسيين والبرلمانيين على رأسهم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس مجموعة أونا للصحافة والإعلام، وكريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، وطلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، كما حضر الإعلامي عمرو عبد الحميد، وسمير صبري، والفنان أحمد بدير، وعلاء مرسي.