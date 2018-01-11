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حزب "مصر العروبة" يرشح سامي عنان للانتخابات الرئاسية

09:59 م الخميس 11 يناير 2018
حزب "مصر العروبة" يرشح سامي عنان للانتخابات الرئاسية

سامي عنان

(مصراوي)

نشرت صفحة منسوبة إلى الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عن حزب "مصر العروبة".

وجاء في الإعلان نصًا: "بيان إلى شعب مصر العظيم، سامي عنان رئيسًا للجمهورية 2018، حيث تم انتهاء اجتماع الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطي، مساء اليوم، وتم رسمياً اختيار الفريق سامي عنان، زعيم الحزب، مرشحاً عنه في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018".

وأوضح الحزب على لسان أمينه العام سامي بلح، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقره بالدقي، لإعلان تفاصيل ترشح "عنان".

سامي عنان حزب مصر العروبة انتخابات الرئاسة

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