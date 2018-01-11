التعليم: مد فترة ملء استمارات مسابقة "الموهوبين رياضيًا" حتى 15 فبراير المقبل

كتبت- ياسمين محمد:

قررت وزارة التربية والتعليم مد فترة قبول استمارات الطلاب المشاركين في المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيًا، حتى 15 فبراير المقبل بدلًا من 25 يناير الجاري.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، مسابقة اكتشاف الموهوبين رياضيًا، والتي تبدأ بـ9 ألعاب رياضية هي: "مصارعة، ملاكمة، جودو، تايكوندو، ألعاب قوى، رفع أثقال، تنس طاولة، كرة سلة، وكرة يد".

وقالت إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، إنه على كل طالب موهوب في أي لعبة من الألعاب المشار إليها، استيفاء استمارة يحصل عليها من مدرس التربية الرياضية، أو من الموقع الرسمي للوزارة، وختمها من إدارة المدرسة، ثم يستوفي الأوراق المطلوبة ويسلمها لمدرس التربية الرياضية بالمدرسة، موضحة أنه تم إرسال نموذج الاستمارة إلى كافة المديريات التعليمية.

وأضافت أنه بعد جمع الاستمارات، سيبدأ انتقاء الموهوبين من خلال اللجان المتخصصة، ثم إجراء الكشف الطبي على المختارين، وتوزيعهم وفقًا للمعايير المطلوبة لكل لعبة، مؤكدة أن الاشتراك في المسابقة متاحًا لطلاب كافةة المحافظات وكافة المراحل التعليمية.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن الطلاب الذين يحق لهم الاشتراك بالمسابقة، هم الموهوبون غير المقيدين في إي هيئة رياضية كالأندية أو الاتحادات، لأن المسابقة تستهدف الطلاب الذي لم يتم اكتشافهم من الأساس: "بنحاول نكتشف موهوبين باسم الدولة".

وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقة اكتشاف الموهوبين رياضيًا بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي الشباب والرياضة والصحة، وستقوم الدولة برعاية الموهوبين المكتشفين وتأهيلهم من خلال تنظيم معسكرات محلية ودولية؛ تمهيدًا لتمثيل مصر رياضيًا بجميع المحافل العالمية.