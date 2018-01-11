قطع المياه عن بولاق الدكرور لمدة 12 ساعة اعتبارا من صباح السبت

كتب- السيد الحراني:

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى في المحافظة ستقطع المياه عن منطقة بولاق الدكرور لمدة 12 ساعة تبدأ من الساعة الـ 8 صباح السبت المقبل وحتى الساعة الــ 8 مساء نفس اليوم.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، في بيان لها الخميس، إن قطع المياه نظراً لأعمال لحام خط مياه قطر 600 مم مع خط قطر 1000 مم بشارع السودان تقاطع شارع ثروت وذلك بعد الإنتهاء من أعمال إحلاله وتجديده من شارع هارون مروراً بشارع ثروت حتى تقاطعه مع شارع السودان.

ووجه اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الإلتزام بالمدة المحددة وعدم تجاوزها مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) لتلقى شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى هذا الشأن بالإضافة إلى الخط الساخن للمحافظة ( 114 ).

وأهابت محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير تحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وكلف المحافظ شركة مياه الشرب وحى بولاق الدكرور والهيئة العامة للنظافة والتجميل بتوفير سيارات محملة بالمياه لتلبية تحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة.​