المتحدث العسكري: تدمير أوكار إرهابية لتصنيع العبوات الناسفة في سيناء

كتبت- مروة شوقي:

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، تمكنت من تدمير عربة ربع نقل و 5 دراجات نارية خاصة بالعناصر الإرهابية، وعدد (2) عبوة ناسفة في وسط سيناء، إلى جانب عدد كبير من الأوكار التي تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وأضاف حرب، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس، أنه في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، تم ضبط كمية من المواد المخدرة على أحد المعابر المؤدية إلى وسط سيناء.

وأكد المتحدث، أن قوات الجيش الثالث الميداني، تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.