الرئيس الإريتري يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، بعد زيارة استغرقت 3 أيام، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحث الطرفان - خلال الزيارة - سُبل تعزيز العلاقات المصرية الإريترية في مختلف المجالات التنموية والأمنية.

واتفق الجانبان على الاستمرار في التنسيق المكثف بينهما إزاء الموضوعات المتعلقة بالوضع الإقليمي الراهن، سعياً وراء تدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة، خصوصًا في ضوء أهمية منطقة القرن الإفريقي، ودور إريتريا فيما يخص ذلك، وما لذلك من انعكاسات على أمن البحر الأحمر ومنطقة باب المندب.