المعاهد الأزهرية: إرسال قوافل لرصد تجاوزات امتحانات الابتدائية والإعدادية

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ علي خليل، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، إن القطاع أرسل قوافل لمتابعة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، التي بدأت صباح اليوم الخميس.

وأضاف خليل، في تصريح لمصراوي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بقطاع المعاهد، لرصد أي تجاوزات تحدث أمام لجان الامتحانات أو بداخلها، وتم ربطها بالمناطق الأزهرية، لإزالة أي معوقات تحدث.

وأشار وكيل قطاع المعاهد، إلى أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بالعمل على توفير أجواء هادئة للطلاب خلال أدائهم للامتحانات.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، الخميس، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادتي اللغة العربية والصرف، وطلاب الابتدائية في القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية.