الأزهر يندد باقتحامات الاحتلال المتكررة لباحات المسجد الأقصى

كتب - محمود مصطفى:

ندد الأزهر الشَّريف، باقتحامات سلطات الاحتلال وجماعات المستوطنين المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك، والتي وقع آخرها أمس الأربعاء، تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.

وأكد الأزهر الشَّريف، في بيان له اليوم الخميس، رفضه القاطع لمخطط الاحتلال الصهيوني لإقامة جسر جنوبي المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يندرج في إطار خطط الاحتلال لتهويد مدينة القدس العربية المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية.

وطالب الأزهر الشريف، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصهيونية بحق القدس ومقدساتها، لافتًا إلى أن القرارات الأمريكية الجائرة والباطلة بحق المدينة المقدسة، شجعت الكيان الصهيوني على المضي قدمًا في مخططاته الاستيطانية، متجاهلًا كافة القوانين والمواثيق الدولية والأخلاقية.