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الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات جمهورية

09:19 ص الخميس 11 يناير 2018
الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات جمهورية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة (أ ش أ)

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠١٧ بإعادة تخصيص ٩٦ر٥٢٥ فدان تعادل ٢٢٠٩٥٠٢ متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها كامتداد عمراني جديد لمدينة القاهرة الجديدة.

كما أصدر الرئيس السيسي أيضاً قرار رقم ٦٣٩ لسنة ٢٠١٧ بتعيين ناصر زغلول محمود حمدي سفيرا لمصر لدى حكومة المملكة العربية السعودية، سفيراً غير مقيم لدي حكومة الجمهورية اليمنية ونقل محمد أبو بكر صالح فتاح سفير مصر لدى حكومة ليبيا، سفيراً بديوان عام وزارة الخارجية.

كما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٧ بتعيين سامية زين العابدين والدكتور محمد توفيق محمد دسوقي عضوين بالهيئة الوطنية للصحافة.

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السيسي السعودية ليبيا وزارة الخارجية

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