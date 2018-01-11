الأرصاد تعلن التوقعات لطقس اليوم

مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة غربا في نهاية الفترة مع فرصة لسقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط أقصى الغرب، كما تنشط على غرب البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية, وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 11 23

وسط الدلتا 11 23

الإسكندرية 10 21

بلطيم 13 22

مطروح 10 19

السلوم 11 18

سيوة 09 19

بورسعيد 13 23

دمياط 13 21

العريش 07 24

رفح 06 23

الإسماعيلية 06 24

السويس 08 23

رأس سدر 13 23

نخل 04 25

نويبع 13 23

طابا 12 21

كاترين 06 21

الطور 09 24

شرم الشيخ 14 24

الغردقة 12 25

مرسى علم 13 24

الفيوم 09 24

بنى سويف 08 23

المنيا 06 24

أسيوط 07 25

سوهاج 08 25

قنا 08 25

الأقصر 09 26

أسوان 10 27

أبوسمبل 14 24

الوادى الجديد 06 25

شلاتين 15 26

ابو رماد 16 27

راس حدربة 16 27

حلايب 17 27