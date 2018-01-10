صباحي يطالب "الشهر العقاري" برفع اسمه من قائمة مرشحي الرئاسة: خطأ مقصود

كتب- محمد نصر:

أعرب حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، عن استيائه بعدما جاء اسمه في سجلات الشهر العقاري ضمن المرشحين المحتملين للرئاسة.

وقال صباحي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من المؤسف أن يضع الشهر العقاري اسمي في قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة رغم موقفي المعلن منذ سنتين وحتي الآن بعدم خوضي للانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "أستهجن هذا الخطأ المقصود الذي يجب تداركه وقيام المسئولين عنه بتصحيحه ورفع اسمي من قائمة المرشحين".

وظهر اسم صباحي بجانب الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أحمد شفيق وخالد علي ومحمد أنور السادات، ضمن المرشحين المحتملين على أجهزة التابلت المستخدمة بالشهر العقاري.

وفتح 389 من مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل أبوابها لتسجيل توكيلات المواطنين للمرشحين للرئاسة.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات راغبي الترشح، اعتبارًا من 20 وحتى 29 يناير.