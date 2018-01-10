وزير الثقافة: معرض الصناعات الثقافية "المصرية - الصينية" يعيد إحياء التراث

كتب- محمد عاطف:

أشاد وزير الثقافة حلمي النمنم، بمعرض الصناعات الثقافية المصرية الصينية، الذي يعيد إحياء التراث ويحقق نقلة نوعية لما هو تراثي، ويؤكد على أن التراث ليس أرشيفا أو مخزنا، ولكنه حي ينتج عنه صناعات نستعملها في حياتنا اليومية.

جاء ذلك خلال افتتاح النمنم، يرافقه السفير باسونج أيقوه سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء، بمركز الهناجر للفنون، معرض" الحرف والصناعات الثقافية مصرـ الصين" في دورته الثانية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بحضور شي يوه وين المستشار الثقافي بسفارة الصين لدي مصر ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والدكتور فتحي عبد الوهاب مدير صندوق التنمية الثقافية، والدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ويقام المعرض بالتعاون مع هيئة "شينزن" الدولي للصناعات الثقافية بالصين، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتور هشام مراد، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

وقال وزير الثقافة -في كلمة على هامش الافتتاح-، إن هذا المعرض الذي نقيمه هو استمرار لمعارض سابقة، أقمناها سواء في القاهرة أو في عدد من المدن الصينية، خلال العام الثقافي المصري الصيني"، مضيفا: "العلاقة بين البلدين ثقافيا قديمة وتعود إلى أقدم العصور، ربما توقفنا طويلا وكثيرا عند العلاقات السياسية بين البلدين، حيث يذكر التاريخ أن مصر هي أول دولة في المنطقة اعترفت بجمهورية الصين حين قامت، وأمكن لمصر من خلال الزعيم جمال عبد الناصر، مع زملائه من زعماء الصين في لقاء باندونج الشهير وفي منظمة عدم الانحياز كانت هناك علاقات سياسية قوية وما زالت هذه العلاقات، وازدادت متانة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي زار الصين وسعدنا نحن أيضا بزيارة الرئيس الصيني في الاحتفال ببدء العام الثقافي المصري الصيني بالأقصر".

وأوضح وزير الثقافة، أن المعرض يقوم على الحرف الثقافية والتراثية المصرية، ويحقق نقلة نوعية لما هو تراثي ليستعمل في حياتنا اليومية، معبرا عن سعادته بالمنتجات سواء المصرية التي قدمها صناع وصانعات ماهرات من مصر، من العريش في شمال سيناء ومن عيون موسى في جنوبها، ومن سيوة في أقصى حدودنا الغربية ومن سوهاج وقنا إلى أسوان والنوبة في أقصى الجنوب، بما يعني تلخيصا للحرف التراثية في كل مصر، وعلى الجانب الصيني نجد الحرف التراثية الصينية التي تقدموا وبرعوا فيها.

وأشار وزير الثقافة إلى أن هذا التلاقي الثقافي بين البلدين سوف يكون له مردود حضاري ليس فقط على مستوى العلاقات بين البلدين ولكن أيضا على المستوى الإنساني كله.

وقال وزير الثقافة: "إننا في لحظة يتأرجح فيها العالم، ويعيش حالة من السيولة السياسية، وهذه الحالة لن تتوقف إلا إذا تدخلت الدول العريقة مثل الصين ومصر لكي تفرض نفسها على الخريطة العالمية، ولكي تأخذ دورها في الاستمرار العالمي، وبما نمتلكه من حضارة قديمة وعريقة، فنحن لدينا ما نقدمه للعالم، فلا ينبغي للعالم أن يعيش على قوة أحادية، فالعالم والحياة متعددة الوجوه".

ومن جانبه، أعرب السفير الصيني بالقاهرة عن سعادته بالدورة الثانية لمعرض "الحرف والصناعات الثقافية مصرـ الصين"، قائلا:" إن العلاقة بين البلدين وطيدة على مر العصور نتبادل خلالها العديد من أوجه التعاون المختلفة منها الثقافية، التكنولوجية، العلمية والتنموية".

وأضاف أنه من المهم مع تتابع الأجيال في كلا البلدين أن يتم نقل التراث، وأن يتواصلا في العديد من المجالات الموسيقية والفنية والثقافية والتاريخية التراثية، داعيا السياح الصينيين لزيارة مصر والعكس.

ويهدف المعرض إلي التعريف بالحرف اليدوية والفنون التراثية بين البلدين وفتح قنوات تواصل بين الصناع والفنانين ، ويشمل الجناح المصري مشاركة مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ليتضمن منتجات المركز من :الحلي ، الخزف، الجص، زجاج معشق، جبس، نجارة ، أعمال النحاس، كذلك مشاركة أساتذة كلية الفنون التطبيقية و كلية التربية الفنية – جامعة حلوان، في مجالات: جرافيك، خزف، نحت، زجاج، حلي معدني، وزجاجي، النسيج ، الطباعة ، المعادن ، الأشغال الفنية ، أشغال الخشب.

كما يقام سوق للحرف التراثية يتضمن منتجات تراثية لمدن: العريش، بئر العبد ، أسوان ، جمعية كنوز النوبة ، ، سوهاج ، حلايب وشلاتين، بالإضافة لمنتجات جمعية المرأة البدوية للتراث والتنمية المستدامة بعين موسى.

ويشمل الجناح الصيني مقتنيات تراثية ومنتجات يدوية ولوحات تشكيلية وأعمال فنية لعدد من كبار الفنانين والحرفيين من الصين، وتتضمن ورش تفاعلية للخط، خزف، تطريز، كما تقام ورشة تفاعلية للخط العربي يشارك فيها عدد من الخطاطين المصريين.

يذكر أن معرض الحرف والصناعات الثقافية "مصر – الصين" يستمر حتى الأحد 14 يناير الجاري.