"القومي للمرأة" يوقع مذكرة تفاهم مع "المركزي" بشأن الشمول المالي

كتب - السيد الحراني:

قالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري، فيما يتعلق بالشمول المالي للوصول لجميع سيدات في مصر.

وأكدت "مرسي" أن المجلس قام بتدريب أكثر من 20 ألف سيدة على خوض الانتخابات المحلية المقبلة، ولدينا 10 آلاف مستعدات للمشاركة في الانتخابات، وهناك شراكة مع 188 جمعية أهلية.

وأشارت خلال ندوة "الإعلام والتاء المربوطة"، المقامة بالتعاون مع نادى ليونز نفرتيتي، إلى أن ما يقرب من 1.33 مليون سيدة مستفيدة من التمويل متناهي الصغر في الربع الأول من عام 2017 بأرصدة تمويل قدرها 2.55 مليار جنيه.

حضرت الندوة الدكتورة سوزان القليني، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام، والإعلامية نادية مبروك، رئيسة الإذاعة المصرية، والمخرج محمد فاضل رئيس لجنة الدراما في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور محمود المغربي، حاكم المنطقة الليونزية 352 مصر، وبعض أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس.

وأكدت رئيس المجلس دعم ومساندة القيادة السياسية للمرأة، مشيرة إلى أن مصر استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية كسر حواجز كثيرة في تعيين السيدات في المناصب القيادية المختلفة، مشيرة إلى تعيين السفيرة فايزة أبوالنجا كأول مستشار رئيس جمهورية للأمن القومي، وتعيين أول محافظ سيدة في تاريخ مصر، وهي المهندسة نادية عبده، كذلك تعيين نائب محافظ البنك المركزي السيدة لبنى هلال .

واستعرضت الدكتورة مايا جهود المجلس لتمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى أنه خلال العامين الماضيين وصل المجلس لأكثر من 2 مليون سيدة على الأرض، وتعرف على مشاكلهن واهتماماتهن، كما تم إطلاق حملة "التاء المربوطة سر قوتك" التي ركزت على النماذج الإيجابية من السيدات، ووصل عدد متابعيها 60 مليون مشاهد ومتابع، وحصلت على جوائز عالمية .

وأكدت أن المجلس قام في بداية عام المرأة بإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030، التي اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعتبر خريطة مؤسسات الدولة للأعوام التالية لتمكين المرأة .

وأكدت د. سوزان القلينى أن الفكرة الأساسية للندوة قائمة على العلاقة بين "التاء المربوطة" والإعلام المصري، مشيرة إلى أن "التاء المربوطة" عانت كثيرًا من تناول العديد من وسائل الإعلام لها، سواء في الأعمال الدرامية أو على صفحات الجرائد، مشيرة إلى أنه يتم حاليا تشويه صورة المرأة في وسائل الإعلام وفي الدراما، مشيرة إلى أن لجنة الإعلام بالمجلس قامت بوضع الكود الأخلاقي لمعالجة الإعلام لقضايا المرأة، حيث يسعى إلى الحد من تشويه صورة المرأة في جميع وسائل الإعلام والعمل على تصحيح هذه الصورة.

وأوضح المخرج محمد فاضل أهمية الدراما التليفزيونية التي أصبحت جزءًا مهمًا من نسيج المجتمع، خاصة بعد انخفاض مستوى الأفلام المقدمة في السينما فنياً وتعدد القنوات المخصصة للدراما.

وأكد أن هناك محاولة لتشويه صورة المرأة في الإعلام بعد ثورة 2011، وهي جزء من الحرب الخارجية على مصر لإضعاف الدولة للقيام بما لم يستطع الإرهاب القيام به، من خلال نشر أفكار تعمل على تفكك أخلاق الأفراد، وهدم قيم وتقاليد المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن هناك حصارًا للعقل المصري ومحاولة لإثارة الفوضى في المجتمع، وذلك من خلال تشويه صورة المرأة التي هي عماد الأسرة في مصر، مؤكدًا أن جميع النماذج في الدراما هي نماذج سلبية، ولابد من تفعيل قانون متكامل لمواجهة هذه الفوضى في الدراما .​

من جانبها، قالت عصمت قاسم، رئيس نادي ليونز نفرتيتي، إن النادي علي استعداد للتعاون مع المجلس، لمساعدة السيدات البسيطات ورفع المعاناه عنهن.