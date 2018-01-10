175 من أهالي شرم الشيخ يُحررون توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي - فيديو وصور

كتبت - داليا منير :

توافد منذ صباح اليوم الأربعاء، العشرات من مواطني شرم الشيخ، على مكتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة.

وقال أنيس منصور عبد العال، رئيس مصلحة الشهر العقاري بشرم الشيخ، لــ"مصراوي" إن المكتب استقبل اليوم 175 مواطنًا ومواطنة حرروا توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت إيمان مجدي، محامية، مقيمة بشرم الشيخ، إنني لم أتوان لحظة في دعم رئيسنا السيسي، وعمل توكيل له، ليستكمل مشواره في دعم مصرنا وبنائها، وإنني أتقدم باسم محاميي جنوب سيناء بشكر الرئيس على جهوده الملحوظة في جنوب سيناء، وإنشائه للطريق الوسط، والإعلاء من مدينة شرم الشيخ لتكون مدينة للمؤتمرات الدولية، ودعمه الملحوظ للسياحة، وتطوير المدينة وبناء المساجد والكنائس.

ويضع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، 9 شروط للترشّح لرئاسة الجمهورية، ومنها أن يزكى المرشح عشرون عضوًا من أعضاء مجلس النواب على الأقل، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.