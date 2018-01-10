​السياحة: نعمل على حل أزمة المرشدين السياحيين بشأن الضريبة المضافة

كتب- يوسف عفيفي:

أكد وليد البطوطي مستشار وزير السياحة لشئون الإرشاد السياحي، أنه يسعى بطريقة علمية وقانونية لحل أزمة الضريبة المضافة على المرشدين السياحين، بالتعاون مع الجهات المسئولة بالدولة، لافتا إلى أنه يسلك الطريق الأفضل للخروج من هذا المأزق.

وأوضح البطوطي لـ"مصراوي" اليوم الأربعاء، أن "المرشدين السياحيين ليس لديهم في الأساس ضريبة مضافة نتيجة عدم إدراك نقيب المرشدين السياحيين حسن النحلة لخطورة الموضوع ولم ينجح مع الضرائب في عدم تطبيق هذه القيمة، مما أوجد غضبا عارما لدى المرشدين خاصة بعد مطالبة مصلحة الضرائب العامة المرشدين السياحيين بالتسجيل في الضرائب لحصر الأعداد وتنفيذ تطبيق إجرائها".

وقال إن "هناك ضريبة تستقطع من المنبع، حيث إن المرشد لا يحصل في الأساس على اليومية المقررة من قبل وزارة السياحة البالغة 700 جنيها، نظرا لأن هذا المبلغ على مدار العام يقدر 255 ألف و500 جنيه، مما يؤكد أن المرتب في العام تحت النصف مليون جنيه فلا داع للضرائب وفرض الضريبة المضافة وخلق مشكلات وخناق مع المرشدين لأن الجميع غاضب ولديهم غل وغضب شديد".

يذكر أن حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، اتفق مع محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب، الأربعاء الماضي، على الصيغة النهائية للبروتوكول بين النقابة العامة والمصلحة العامة لضريبة القيمة المضافة، وتحصيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل "الرقم القومي - ترخيص الوزارة - البطاقة الضريبية - كارنيه "عضوية النقابة".