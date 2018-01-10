​التعليم: مد فترة الاشتراك بمسابقة "مهنة في صورة" حتى منتصف فبراير المقبل

كتبت- ياسمين محمد:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة الاشتراك بمسابقة التصوير الفوتوغرافي "مهنة في صورة"، حتى 15 فبراير المقبل، والتي تم إطلاقها يوم أول ديسمبر ٢٠١٧ لطلاب التعليم الفني والمهني، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الموهوبين من طلاب التعليم الفني في مجال التصوير للتقدم والاشتراك بالمسابقة، وذلك استجابة لطلبات المديريات والطلاب في مد فترة الاشتراك لإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة خلال إجازة نصف العام.

وصرحت حبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفني للتعليم الفني بأن عدد الطلاب المشاركين بالمسابقة بلغ حتى الآن 10 آلاف طالب، وأنه بناء على التقارير التي تم استلامها من مديري التعليم الفني بالمديريات التعليمية المختلفة ومقترحاتهم قد تقرر مد فترة الاشتراك بالمسابقة.

وأوضحت أن الاحتفالية الخاصة بتكريم الطلبة الفائزين، وكلًا من مدير التعليم الفنى والإدارة والمدرسة الأكثر مشاركة ونشاطا بالمسابقة، من المقرر إقامتها بالأول من مارس في ساقية الصاوي، حيث يتم التجهيز لها من الآن، كما أنه من المقرر استضافة الطلاب الفائزين بالراديو وإعداد عرض خاص بهم يقدم علي مسرح الساقية.

كما أشادت عز بمجهودات مديري التعليم الفني بكافة المديريات التعليمية من أجل نشر المسابقة وتيسير اشتراك الطلاب، حيث اتضح ذلك من خلال الأعداد المشاركة بالمسابقة، والتقارير التي توضح ما بذلوه.

جدير بالذكر أن المسابقة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وساقية الصاوي ومؤسسة مصر الخير، وهى مسابقة تقوم على تصوير مهنة تتعلق بالتعليم الفني وإرسالها على الرابط المخصص للاشتراك www.teduegypt.com، للفوز بتابلت لأول خمس طلاب فائزين وعضوية مجانية بساقية الصاوي لـ(١٠٠) طالب فائز.