"الزراعة": معالجة 2483 وحدة ضد النمل الأبيض في 16 محافظة

كتب - أحمد مسعد:

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، الأربعاء، عن الانتهاء من علاج 2483 وحدة ضد النمل الأبيض التحت أرضي بالمجان في 16 محافظة.

وأوضح التقرير أنه تم استخدام 10 آلاف و84 لترا من المبيدات لعلاج الوحدات في محافظات مطروح، والشرقية، والإسماعيلية، والسويس، والفيوم، والجيزة، والمنيا، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، بضرورة أن تتماشى خطط المكافحة مع متطلبات المزارعين بالمحافظات المختلفة، والاستجابة لهم، لرفع العبء عن كاهلهم والتيسير عليهم.

في سياق متصل، تلقى وزير الزراعة تقريرا من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، حول أعمال مكافحة سوسة النخيل بمركز الواحات البحرية خلال ديسمبر الماضي، حيث تم الانتهاء من فحص 2419 نخلة، وجد بها 40 نخلة مصابة، تم علاجها.

وأوضح التقرير أنه تم علاج 16 نخلة منها من خلال الغمر، و24 نخلة عن طريق الحقن، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والإدارة المركزية للبساتين، والمعمل المركزي للنخيل.