"عبد العال" يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان
11:33 ص الأربعاء 10 يناير 2018
كتب - أحمد علي:
افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد تأخر قارب ساعة ونصف بعدما كان مقررًا أن تبدأ الجلسة في العاشرة صباحا.
ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لرئيس الحكومة ووزير الري عن نقص المياه في الترع مما أدى لبوار بعض الأراضي الزراعية، وعدم اتباع وسائل الرى الحديثة وري بعض الأراضي بمياة الصرف الصحي.
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