رئيس "المترو" يكشف عن الموعد النهائي لزيادة أسعار التذاكر

كتب - أحمد نجيب:

قال المهندس علي فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار التذاكر في شهر يوليو المقبل، على أن تكون بنظام المراحل.

وسبق لوزير النقل الدكتور هشام عرفات، قوله إن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى وسيزيد جنيها لكل تسع محطات إضافية.

ولفت "فضالي" في تصريحات لمصراوي، إلى أنه مع اكتمال الخط الثاني للمترو "شبرا - الجيزة" في عام 2002 تم رفع قيمة التذكرة، حيث أصبحت المرحلة الأولى بـ 25 قرشًا والثانية بـ 50 قرشًا والثالثة بـ 75 قرشًا، وفي 2006 تم إلغاء نظام المراحل، وتحديد سعر موحد للتذكرة قيمته جنيها واحدا فقط.

وأضاف أن وزير النقل التقى منذ فترة قيادات شركة "آر أي تي بي" التي تدير مترو باريس، وحينما تفقدوا محطات المترو وخصوصا محطات الخط الثالث، وأكدوا أن "الخط الثالث للمترو بنفس جودة ما يحدث في مترو باريس".

وقال رئيس المترو: "مرفق المترو عندنا لا يقل عن المترو في أمريكا وفرنسا، ولكن الفرق في باقي الدول هو معدل التقاطر والتكييف والأعطال، فحينما يكون لدينا قطارا مضى عليه 30 سنة ومتعملوش عمرة نصف العمر أي كل 15 سنة فده كتر خيره وبنشتغل به إلى أن تتعافى الدولة ونشتري قطارات جديدة".

وتابع "إحنا لما بنركب قطار جديد بنحس أننا في أوروبا والمواطن بيستنى القطار الكوري يركبه وخصوصًا في فصل الصيف".

وأشار إلى متابعة عمال المترو من خلال كاميرات المراقبة، بجانب الفرق المنتشرة من قطاعات بعض الشركات كالنظافة مثلا لمتابعة العمالة بشكل لحظي.