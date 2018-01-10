الإسكان: مد فترة تقديم المستندات لمشروعات مونوريل أكتوبر والعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارتي الإسكان والنقل، قررتا مد الفترة المحددة لتقديم المستندات المطلوبة من الشركات المصرية والدولية، بشأن التأهيل المسبق لإعداد التصميمات الهندسية والتمويل والمشتريات والتشييد والتشغيل والصيانة، لمشروعات: مونوريل مدينة 6 أكتوبر، ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي السريع (ركاب وبضائع)، حتى 29 يناير الجاري.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن مد الفترة جاء استجابة لمطالب عدد من الشركات الراغبة في التقديم، لإعطاء فرصة لها لاستكمال بياناتها، والتأكيد مع جهات التمويل التي ستنسق معها، مشيرا إلى أن شركات أوروبية وصينية كبرى أبدت اهتمامها بتنفيذ المشروعات، وهناك تحالفات يتم تشكيلها حاليا للتقدم بالمستندات.

وأوضح وزير الإسكان أن وثائق التأهيل المطلوبة من الشركات، تتضمن ما يلي: الخبرات السابقة في مشروعات مماثلة، والقدرات المالية والربحية الطويلة الأجل، وتقديم الوضع المالي، موضحاً أنه بالنسبة لمشروعي مونوريل 6أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة، ينبغي ألا يقل إجمالي المشروعات المُنفذة خلال السنوات الـ5 الأخيرة عن مبلغ يعادل 3000 مليون يورو، وكذا مشروع مماثل واحد على الأقل تنفذه الشركة بقيمة إجمالية تبلغ 1000 مليون يورو على الأقل، ويتم تقديم المستندات إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالنسبة لمشروع القطار الكهربائي السريع، ينبغي ألا يقل إجمالي المشروعات المُنفذة خلال السنوات الـ5 الأخيرة عن مبلغ يعادل 5000 مليون يورو، وكذا مشروع مماثل واحد على الأقل تنفذه الشركة بقيمة إجمالية تبلغ1000 مليون يورو على الأقل، ويتم تقديم المستندات إلى وزارة النقل.

وأشار المهندس سامى أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق، إلى أن مشروع قطار مونوريل مدينة 6 أكتوبر هو خط نقل سككى سريع يسير علي كمرة خرسانية معلقة ويربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة بطول 35 كم (المرحلة الأولى)، وتبلغ السعة القصوى للمونوريل الحديث إلى حوالى مليون راكب يومياً، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، ويستغرق 35 دقيقة لمسافة 35 كم، وبه 10 محطات، وهي: (المنطقة الصناعية لمدينة 6 أكتوبر - محطة جامع الحصري - محطة أكتوبر - محطة ميدان جهينة - محطة زايد - محطة هايبر - محطة طريق إسكندرية الصحراوي - محطة المنصورية - محطة الطريق الدائري - محطة جامعة الدول العربية)، موضحاً أن المشروع يخدم التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي والذي يتعدى 100 ألف وحدة سكنية، وتحقق المرحلة الثانية من المشروع ربطاً مباشراً مع مشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ويربط مع نهاية المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأضاف: يضم مشروع قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، وهي (الاستاد– هشام بركات – نوري خطاب –الحي السابع – ذاكر حسين –المنطقة الحرة – المشير طنطاوي– كايرو فيستيفال – الشويفات –المستشفى الجوي – حي النرجس– محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد –الدائري الإقليمي – فندق الماسة –حي الوزارات – العاصمة الإدارية)، وسيسهم المشروع في الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، ونقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق، ويسهم أيضاً في توفير مادي نتيجة فاقد الوقت والوقود المستهلك للوصول إلى العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة.

وقال مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق: يهدف مشروع القطار الكهربائي السريع (ركاب وبضائع)، لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة حديد سريعة كهربائية (القاهرة الجديدة– 6 أكتوبر – العلمين – برج العرب الجديدة – الإسكندرية) بشبكة سكك حديد الجمهورية، وسيسهم في تنمية الساحل الشرقي على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضي محور قناة السويس، كما يسهم في تنمية محور وادي النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربي على البحر المتوسط، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، مضيفاً أنه يتم تقسيم المشروع (بطول 534 كم – بديل أول) ، أو(بطول 504 كم – بديل ثان)، إلى3 قطاعات، كالتالي: القطاع الأول، لربط العاصمة الإدارية بمدينة 6أكتوبر بطول حوالي 122 كم، والقطاع الثاني، (بديل أول: لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول حوالي 221 كم بموازاة طريق وادي النطرون / العلمين وتفريعة لمدينة الإسكندرية مروراً بمدينة ومطار برج العرب بطول 99كم - بديل ثان: لربط مدينة 6أكتوبر بمدينة العلمين بطول حوالي244 كم مروراً بمدينة برج العرب وتفريعة لمدينة الإسكندرية بطول حوالي 46 كم)، والقطاع الثالث، لربط العاصمة الإدارية بميناء العين السخنة بطول حوالي 92 كم.