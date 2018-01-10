رئيس "دعم مصر": تزكية النواب للسيسي "رسالة تقدير"

كتبت-مروة شوقي:

قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن العدد الكبير من نواب الائتلاف الذين وقَّعوا على استمارات تزكية للرئيس عبدالفتاح السيسي، هو بمثابة رسالة تأييد من أعضاء الائتلاف، تحمل معنى التقدير لدور الرئيس وإنجازه.

وأضاف السويدي في بيان اليوم، أن "العدد المطلوب كان أقل من هذا بكثير، نعلم ذلك بكل تأكيد، لكن الإصرار على أن يكون العدد بهذه الصورة هو رسالة بالوقوف فى ظهر الرئيس، ودعمه لإكمال مشروعه العظيم".

وكان 320 نائباً من نواب ائتلاف دعم مصر قد وقعوا على استمارات تزكية للرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية ثانية، من بين 596 نائباً وقعوا على استمارات التزكية.

وأعلن الائتلاف "دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة ثانية لكي يكمل إنجاز ما بدأه، والذى بدأنا نلمس ثماره خلال الفترة الماضية، من خلال برنامج اقتصادى واضح، ومشاريع تنموية عملاقة، وانحياز للمواطن البسيط، ومحاربة للفساد".