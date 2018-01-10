المتحدث باسم البرلمان: اختياري لم يأت لكتم أصوات النواب

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن وجود متحدث للمجلس جاء لملء حالة فراغ من الممكن لو تم إغفالها تستغل لنشر أخبار ومعلومات غير صحيحة عن المجلس ودوره التشريعي والرقابي، نافيا مجددا أن يكون اختياره لهذا المنصب جاء من أجل كتم أصوات النواب مع وسائل الإعلام.

وقال حسب الله، في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز" اليوم (الأربعاء) "إنه لم يأت لكتم أصوات أعضاء المجلس"، مؤكدا أن الدستور والقانون كفل لأي عضو مجلس نواب أن يقول رأيه في أي موضوع لانه يعبر عن جموع الشعب وليس معينا أو موظفا بل منتخبا.

وأوضح أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أكد حق كل نائب في أن يقول رأيه في أي موضوع أو قضية أو مشروع قانون مثار داخل المجلس، لافتا إلي أن توقيت إعلان اختيار متحدث باسم مجلس النواب جاء لإزالة حالة الضبابية بشأن بعض الأخبار المتداولة عن المجلس وبعض المعلومات التي ثبت أنها ليس لها أي أساس من الصحة.

وأشار إلي أن وجود متحدث رسمي لمجلس النواب جاء لإقامة جسر من التواصل الفعال والحقيقي مع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، مؤكدا أن الهدف هو وصول المعلومة والخبر عن المجلس كما هي دون تحريف أو تشويه.

ووعد المتحدث باسم مجلس النواب أن يقدم هدية للمواطن خلال شهر بشأن قانون الإجراءات الجنائية حيث يتم مناقشته في البرلمان، موضحا أن قانون الإجراءات الجنائية سيراعي مصالح المواطنين في المقام الأول دون الإخلال بالقانون والدستور.