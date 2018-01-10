الزراعة: بدء تحديث مشروع التحسين الوراثي للجاموس والأبقار في 5 محافظات

كتب - أحمد مسعد:

تلقت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة وأستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور حامد موسى، مدير مشروع التحسين الوراثي، التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية، موضحا أن إجمالي عدد الحيوانات التي تم تلقيحها وتسجيلها خلال 4 شهور ماضية بلغ 1488 حيوان منها 1069 من الأبقار و419 من الجاموس، وذلك ضمن خطة وزارة الزراعة لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني في مصر وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، ضمن خطة للتوسع في تغطية التلقيح الصناعي للماشية في مصر.

وقالت محرز، في بيان اليوم الأربعاء، إن المشروع يستهدف إعادة قراءة وتحليل الوضع الحالي لقطعان التربية في مصر، بما يمهد لوضع خريطة واقعية للمشاكل التي تواجه السلالات المصرية من الجاموس، والابقار لتحسين خصائصها الوراثية خلال عامين، موضحة أن البرنامج يساهم في تحقيق 4 فوائد للإنتاج الحيواني، موضحة أن المرحلة الأولى من تحديث مشروع التحسين الوراثي حققت طفرة في نتائج التلقيح ستنعكس على مستقبل الإنتاج الحيواني في المحافظات الرائدة التي تضم 5 محافظات هي البحيرة والغربية والمنوفية والدقهلية وبني سويف، حيث تم صرف 3440 جرعة للتلقيح الصناعي للماشية في هذه المحافظات.

وأضافت محرز أن هذه الأهداف تشمل تحديد مشاكل التناسليات لقطعان الجاموس والابقار ووضع الحلول اللازمة لزيادة الإنتاجية، وتقديم خدمات واقعية لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين وتطوير الانتاج الحيواني، فضلا عن تدقيق البيانات والاحصاءات المتعلقة بالثروة الحيوانية، لإعداد قاعدة بيانات حقيقية تمكن الدولة من وضع إستراتيجيات للنهوض بقطاع الانتاج الحيواني، مشيرة إلى أن هذه الخطط تنعكس على زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء والإنتاج المصري من الألبان وفقا للمعايير المصرية والدولية التي تحقق هذه الأهداف.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن مشروع التحسين الوراثي يساهم في رفع كفاءة القدرة التناسلية للماشية المصرية، ووضع آليات تشجع المربين على الإنخراط في التوسع في تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أنه تم البدء بالفعل في تحديد المناطق الرائدة لتنفيذ المشروع، يما يمكن الدولة من التوسع في تنفيذه عبر برامج لتأهيل الاطباء البيطريين ذو الخيرة في هذه المجالات والاستعانة بشباب الاطباء للتدريب على تقنيات رفع كفاءة التحسين الوراثي لتحقيق أعلي عائد للمربين.

وأشارت محرز إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارة الزراعة ممثلة في إدارة المشروع والارشاد البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، والاستفادة من خبرات المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان ومعهد التناسليات والمراكز البحثية الآخري بالجامعات المصرية ضمن منظومة النهوض بالثروة الحيوانية، من خلال ضمان تطبيق التقنيات الحديثة للبحوث العلمية وتطوير الأداء بالأجهزة البيطرية لخدمة هذا القطاع الهام.