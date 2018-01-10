محمود الخطيب في معرض الكتاب 27 يناير

مصراوي:

أكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه نجح في الاتفاق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى على أن يحل الأخير ضيفًا على الدورة التاسعة والأربعون لمعرض الكتاب، والمقرر أن تنطلق يوم ٢٧ يناير الجاري بأرض المعارض في مدينة نصر.

وقال الحاج علي: "من المقرر أن يتطرق الحديث مع الخطيب خلال اللقاء الفكري إلى مشاركة مصر في كأس العالم بروسيا، وغيرها من القضايا العامة والرياضية التي تشغل بال الجمهور".

وأضاف الحاج علي: "لن يكون الخطيب هو الضيف الوحيد في المعرض، فقد اتفقنا مع عدد من الشخصيات الثقافية الدولية الهامة على رأسها أحد أهم الفلاسفة الإيطاليين سيتم الكشف عن أسمه غدًا الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الذي ستقيمه الهيئة بالتعاون مع اتحاد الناشرين"، مشيرًا إلى أن ضيف شرف المعرض دولة الجزائر.