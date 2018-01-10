كيف استعدت الأحزاب الداعمة للسيسي لانتخابات الرئاسة؟

كتبت - مروة شوقي:

مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الإثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2018، دأبت الأحزاب المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، استعداداتها للانتخابات بعدد من المؤتمرات الجماهيرية، استهدفت بها التوعية بأهمية المشاركة السياسية، وإبراز ما قدمه السيسي من إنجازات، علاوة على جمع استمارات التأييد التي خرجت من جميع أمانات الأحزاب في المحافظات.

"مستقبل وطن"

قال المهندس محمد الضبع، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إن خطة الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، بدأت مع دعم حملة "علشان تبنيها"، التي تهدف إلى توعية المواطنين بالإنجازات التي قام بها السيسي، خلال الفترة الماضية، وعن الصعوبات التي تم تخطيها.

وأشار الضبع، في تصريح لمصراوي، إلى إعلان الجدول الزمني الحقيقي للانتخابات باعتباره شرارة الانطلاق للتعاون بين الحزب والحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في حال ترشحه، مضيفًا: "سنتواصل بشكل مباشر مع الحملة في حال ترشح السيسي، ليتم تزويدها بأراء الأعضاء داخل الحزب وكثير من المواطنين بالأفكار والمقترحات التي يجب أن يشتمل عليها برنامج الرئيس وفي مقدمتها أساليب محاربة الإرهاب والاهتمام بالبرنامج الاقتصادي".

ونوّه المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، أن حملة "علشان تبنيها"، جمعت ملايين التوقيعات الداعمة للرئيس، "في حال ترشح الرئيس سنختار الأسلوب الأمثل لدعم حملة الرئيس".

ولفت الضبع، إلى أن الحزب يؤيد وجود مرشحين قادرين على المشاركة لتكون العملية الانتخابية تجربة ديمقراطية أوقع بمشاركة أكثر من مرشح.

"حماة وطن"

وفي سياق متصل، قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب قرر إعلان دعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، نهاية الشهر الجاري، مع انعقاد المؤتمر الأول للحزب، للإعلان عن رئيس الحزب الجديد.

وأكد الغباشي، في تصريح لمصراوي، أن الحزب سيشارك في دعم الرئيس بشكل يليق باسم الرئيس، من خلال اعداد كتيب يشرح أسباب الحزب في تأييد ترشيح الرئيس، لفترة ثانية، علاوة على إقامة الندوات الجماهيرية والبرامج التوعوية عبر مقرات امانات الحزب في المحافظات.

وتابع مساعد رئيس حزب حماة الوطن: "الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية واضحة للمشاكل التي تعاني منها الدولة وكيف يتم التعامل معها بشكل علمي مدروس، وأفضل الحلول لعلاجها بما يتفق مع الامن القومي المصري".

وأكد الغباشي، أن الحزب في انتظار ترشح الرئيس لفترة ثانية، للبدء في عمل الاستمارات الخاصة بالتأييد من خلال مكاتب التوثيق في الشهر العقاري، قائلاً: "تلك إجراءات تمهيدية يجب ان لا يتسابق احد فيها، فيجب أن يكون شغلنا الشاغل عمل توعية لجميع المواطنين لإقناعهم بما تم من إنجازات على أرض الواقع وأهمية استكمالها".

"المصريين الأحرار"

بدأ حزب المصريين الأحرار، اليوم الثلاثاء، في جمع التوكيلات من النواب والمواطنين للرئيس السيسي، ليتم تسليمها 19 يناير قبل يوم من تقديم أوراق الترشح، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من جهود الحزب ونشاطه لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستبدأ من يوم 28 يناير حتى 23 فبراير المقبل.

وأوضح الحزب، أن جهود الحزب لدعم الرئيس، تتم بتنسيق مع "حملة مواطن" في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الرئيس يملك خططًا ورؤى يسير عليها ولديه أهداف محددة.

"المؤتمر"

قال جهاد سيف، المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر، إن الحزب سعى بشكل حثيث منذ 3 أشهر ماضية لحث الرئيس عبد الفتاح السيسي على الترشح لفترة رئاسية ثانية، مضيفًا: "أعلنّا دعمنا للرئيس من أجل مصر، نظرًا لما قدمه الرئيس على مدار السنوات الماضية من إنجازات إصلاحية دالة على أنه يمشي في الطريق الصحيح الذي يرضى طموحنا".

وبحسب سيف، لمصراوي، فإن المؤتمر أطلق فعاليات حملة الوعي، لإدراك الحزب بأهمية الوعي الجماهيري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأهمية التركيز على البنية التحتية التي تحدث في مصر، والعمل على استيعاب الفترة الخارقة التي تمر بها مصر من حرب وجودية مع تيار الإسلاميين.

وتابع: "أخذنا على عاتقنا عملية تفنيد ذلك على الأرض، من خلال مجموعه كبيرة من المؤتمرات الجماهيرية في كافة محافظات مصر، والتركيز على أهمية مشاركة الجماهير في الانتخابات الرئاسية".

وأكد المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر أن الحزب يسعى بخطوات استباقية لدعم الرئيس قبل ترشحه، بجمع 4 مليون توقيع من خلال "كلنا معاك من أجل مصر"، وجمع التفويضات الرسمية في الشهر العقاري، "نحن على أهبة الاستعداد للانتخابات الرئاسية في حال ترشح السيسي". ​