"DMC" تنفي الاندماج مع أي كيانات أخرى

كتب- محمد نصر:

نفت شبكة قنوات dmc، اندماجها مع أي كيانات أخرى، أو وجود أي مشروعات للاندماج أو الشراكة، لافتةً إلى أنها حققت نجاحات كبيرة قبل مرور عامها الأول في 14 يناير الحالي.

وأكدت الشركة، فى بيان لها، الاثنين، أن أي تصريحات حول الاندماج عارية تمامًا من الصحة، وليس لها أساس في الواقع، لافتةً إلى أن مثل هذه الأخبار هدفها إرباك السوق الإعلامية.

ووعدت الشبكة، جمهورها بتقديم باقة متميزة من البرامج السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية خلال عام 2018.